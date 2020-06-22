2020-06-22T08:23:00+03:00
Происшествия

В Пермском крае насмерть разбился 20-летний мотоциклист

У молодого человека не было водительского удостоверения
Анна Маркова
Поделиться:
Полицейские выяснили, что молодой человек управлял мотоциклом без водительского удостоверения.Полицейские выяснили, что молодой человек управлял мотоциклом без водительского удостоверения.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло 21 июня около трех часов ночи в Чайковском районе. По улице Камской в селе Ольховка ехал мотоцикл «Мотоленд», за рулем был 20-летний молодой человек. В районе дома № 79 он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

- Установлено, что молодой человек управлял мотоциклом, не имея на то прав, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Кроме того, выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае насмерть разбился 20-летний мотоциклист
В Пермском крае еще 7 человек вылечили от коронавируса
В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего 2 месяца назад
В Перми коронавирусом заболела жена депутата городской Думы
У жителей Перми на этой неделе отключат холодную воду
Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
Коронавирус выявлен еще в одной территории Пермского края
В Перми на производстве одна женщина отравилась газом, еще одна погибла
В Пермском крае еще 67 человек заболели коронавирусом
«Вы – герои наших дней». Дмитрий Махонин поздравил медиков с праздником [видео]
По факту поджога здания суда в Пермском крае возбуждено уголовное дело
В Прикамье еще 17 человек выздоровели от коронавируса
В Соликамске неизвестные пытались поджечь здание суда
В Пермском крае завершились поиски тела 13-летнего утонувшего ребенка
38-летний мужчина угрожал открыть газ и взорвать свой многоэтажный дом
«Приготовил коктейль с жидким азотом». В Пермском крае осудили фокусника, по вине которого девушка получила ожог пищевода
В Перми маме утонувшей в сауне девочки предъявили обвинение
В пермской больнице после ночного ДТП скончался 31-летний мотоциклист