В Пермском крае насмерть разбился 20-летний мотоциклист

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло 21 июня около трех часов ночи в Чайковском районе. По улице Камской в селе Ольховка ехал мотоцикл «Мотоленд», за рулем был 20-летний молодой человек. В районе дома № 79 он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.

- Установлено, что молодой человек управлял мотоциклом, не имея на то прав, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Кроме того, выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU