2020-06-10T12:52:48+03:00
Общество

В Пермском крае готовят программу для реабилитации пострадавших от коронавируса

Пройти ее смогут те, кто перенес заболевание в тяжелой форме
Алена ОВЧИННИКОВА
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Если человеку пришлось проходить лечение серьезными препаратами и лежать на аппаратах ИВЛ, то ему может потребоваться грамотная реабилитация.Если человеку пришлось проходить лечение серьезными препаратами и лежать на аппаратах ИВЛ, то ему может потребоваться грамотная реабилитация.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае начали задумываться о том, чтобы людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, проходить курс реабилитации. Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6FM) рассказал учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

- Эксперты вышли с предложением, что нам пора не только заботиться о том, чтобы люди не заболевали и выздоравливали от коронавируса, но и думать о том, как проводить их реабилитацию, чтобы они скорей могли вернуться к полноценной жизни, - сообщил Дмитрий Жебелев. - Сейчас необходимо донести эту информацию до губернатора, чтобы было его поручение для разработки этой программы, а моя задача обеспечить, чтобы в этом участвовало максимальное количество экспертов.

Необходимость получения реабилитации после перенесенного COVID-19 будет определяться по определенным критериям. Если человек перенес заболевание в легкой форме, то вряд ли он будет нуждаться в реабилитации, а вот если человеку пришлось проходить лечение серьезными препаратами или лежать на аппаратах ИВЛ, то ему может потребоваться грамотная реабилитация.

Предполагается, что программа может заработать уже 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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