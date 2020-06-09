В Пермском крае за сутки из больниц выписали 70 человек после лечения коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 70 пациентов, после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло уже 1311 человек.
Под наблюдением специалистов остаются 3142 жителя Пермского края.
Напомним, на утро 9 июня в Прикамья всего выявлено 2202 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 42 территорий региона.
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"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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