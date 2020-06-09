В Пермском крае за сутки из больниц выписали 70 человек после лечения коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:59:19+03:00

Всего в регионе от COVID-19 выздоровели 1311 человек

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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 70 пациентов, после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло уже 1311 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 3142 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 9 июня в Прикамья всего выявлено 2202 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 42 территорий региона.

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"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU