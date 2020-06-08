2020-06-08T12:30:52+03:00
Общество

В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 67 человек

Всего 2202 пермяка заразились смертельно опасной инфекцией
Анна Маркова
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Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей.Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пермском крае озвучили данные по количеству вновь заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявили еще 67 случаев. Из них 38 были отправлены на лечение в больницу, еще 28 с бессимптомным протеканием болезни проходят амбулаторное лечение. 1 случай зафиксирован посмертно.

Ежесуточный прирост больных 3,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 7 июня - 0,88).

Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусную инфекцию выявили уже у 2202 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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