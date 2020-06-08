2020-06-08T08:27:55+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 21 человек

Всего с начала пандемии COVID-19 победить инъекцию смоги 1241 пациентов
Анна Маркова
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На сегодня в 42 территориях Пермского края выявлено 2135 случаев заболевания коронавирусом.На сегодня в 42 территориях Пермского края выявлено 2135 случаев заболевания коронавирусом.
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В Пермском крае за последние сутки из медучреждений выписали еще 21 пациента, проходивший лечение от коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала пандемии в Прикамье от COVID-19 выздоровели 1241 человек. Это больше половины выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии.

На 8 июня в регионе продолжают лечение 825 жителей, еще 2992 находятся на карантине по предписанию главного санитарного врача.

Напомним, на сегодня в 42 территориях Пермского края выявлено 2135 случаев заболевания коронавирусом.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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