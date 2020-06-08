Коронавирус в Перми, последние новости на 8 июня 2020 года: число зараженных составило 2135 человек

По последним данным на утро, 8 июня, число зараженных коронавирусом в Прикамье составило 2135 человек. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, остальные 18 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 3,3%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,88. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом:

Фото: covid19_permkrai

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ИСТОЧНИК KP.RU