«Пострадали два ребенка». В Перми произошел пожар в жилом доме

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:03:00+03:00

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В Перми в микрорайоне Крохалева произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажки по улице Лодыгина, 54/1. Из окон повалил черный дым. Соседи вызвали пожарных. Приехавшие по вызову сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС эвакуировали из здания 11 человек.

Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, при пожаре пострадали три человека, из них два ребенка. Это 13-летняя и 7-летняя девочк. Обеих госпитализированы в детскую больницу имени Пичугина. А 35-летнюю женщину увезли в больницу имени Тверье.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя в квартире на седьмом этаже здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU