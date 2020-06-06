«Пострадали два ребенка». В Перми произошел пожар в жилом доме
В Перми в микрорайоне Крохалева произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажки по улице Лодыгина, 54/1. Из окон повалил черный дым. Соседи вызвали пожарных. Приехавшие по вызову сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС эвакуировали из здания 11 человек.
Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, при пожаре пострадали три человека, из них два ребенка. Это 13-летняя и 7-летняя девочк. Обеих госпитализированы в детскую больницу имени Пичугина. А 35-летнюю женщину увезли в больницу имени Тверье.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя в квартире на седьмом этаже здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU