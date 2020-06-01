В Перми машина влетела в жилой дом, в котором находились мать с ребенком

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:51:24+03:00

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Всю ночь не спали жильцы дома на улице Новая Стройка в Краснокамске. 31 мая в 23.15 там случилась авария. Снеся забор, в дом врезался «Рено Логан». Машину подбросило, и она встала на дыбы. В доме находились женщина с маленьким ребенком, хозяин был на работе.

- Это случилось с домом наших соседей, - рассказывают очевидцы последствий ДТП. - Мы всю ночь не спали, когда собирались все службы. А водитель этот разворотил все и сбежал.

- Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся, оставив автомобиль на месте аварии, - сообщает УГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время личность мужчины установлена, выясняется его местонахождение. По факту ДТП проводится проверка.

КСТАТИ

С 29 по 31 мая на дорогах Прикамья произошло 89 дорожно-транспортных происшествий. В 16 авариях 2 человека погибли, 14 участников, среди которых трое детей, получили травмы.

В выходные сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 6 тысяч правонарушений. Выявлено 179 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, 169 - не имеющих права управления, 67 водителей нарушили требования к перевозке детей, более 70 человек привлечены за выезд на полосу встречного движения, почти 300 водителей принудительно сняли тонировку со своих автомобилей, более 160 - не предоставили преимущества в движении пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU