В Перми разрешили открыть торговые центры

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:56:58+03:00

Только разделив их на отдельные магазины

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На заседании оперативного штаба в Перми решили разрешить работу крупных торговых центров, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, разрешили торговым центрам, у которых есть несколько отдельных входов, разделить площадь на небольшие магазины, изолировав их друг от друга.

Надо отметить, что еще до разрешения некоторые крупные торговые центры уже стали действовать таким образом, опираясь на предыдущее разрешение – открыть магазины площадью до 400 квадратных метров.

При этом владельцев обязали проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками, соблюдать масочный режим, а также обрабатывать территорию магазинов с применением дезинфицирующих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU