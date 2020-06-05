«Был один магазин, стало несколько». В Перми оживают торговые центры

26 мая для непродовольственных торговых предприятий сделали послабление. Им разрешили работать, если площадь помещения не превышает 400 квадратных метров и в него есть отдельный вход.

Крупные торговые центры, как правило, намного превышают эти нормативы. Но они стали придумывать самые разные выходы из положения. Мы решили прогуляться с фотоаппаратом по промтоварным супермаркетам.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

В гипермаркете «Семья» на первом этаже открылись некоторые отделы, например, одежды. К ним ведут несколько входов – каждый в отдельную секцию. Но размеры такой секции явно превышают разрешенные 400 метров. Поэтому залы разгородили решетчатыми ограждениями и красно-белой лентой.

Посетителей в этих отделах пока раз два и обчелся – возможно, пермяки просто не знают, что в них уже можно что-то купить.

Многие отделы пока закрыты, они ждут своей очереди – возможно, их откроют на следующем этапе ограничений.

Ресторан «Пиросмани» открыт, но посидеть в нем нельзя, он работает только «на вынос».

В кафе «McDonald’s» у ЦУМа тоже не посидишь, но заказать еду в нем можно.

В ЦУМе открылся отдел канцтоваров «Циркуль».

Покупателей канцтоваров оповестили об открытии «Циркуля» броской рекламой в витрине торгового центра, но желающих их приобрести все равно мало.

Лестницу на второй этаж в ЦУМе отгородили обычными корзинками для товаров.

В «Колизее Atrium» работают магазины «Сalvin klein jeans» и «Ile de beauté» - они имеют отдельные входы с улицы.

А вот другие отделы в «Колизее» пока закрыты, некоторые огорожены лентами.

В «Колизее Cinema» на входе сидит охранник и внутрь никого не пускает.

В ТЦ «Алмаз» работают некоторые отделы обуви и одежды на первом и подвальном этажах.

В подвальное помещение вход с улицы только один. Некоторые отделы здесь уже работают, другие по-прежнему закрыты. Соблюдается ли здесь принцип «400 метров», сказать сложно.

В «Товарах Прикамья» уже можно приобрести электролампочки и электронные устройства. К «электрическому» отдел ведет отдельный вход с улицы. Но через него же можно попасть и в обувной отдел, а также в отдел оптики.

В ТЦ «Айсберг Modern» две вывести «Мы работаем!» на фасаде объявляют о том, что здесь функционируют «Бургер Кинг» и «Лавка №1». Они тоже работают «на вынос».

В «Лавке №1» встречаем только доставщиков еды.

В «Айсберге» работает также кофейня, но тоже только на заказ. Посидеть в ней не удастся.