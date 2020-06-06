2020-06-06T08:18:33+03:00
Происшествия

"Автомобиль опрокинулся в кювет". В ДТП в Прикамье пострадали два человека

Водитель ранее был лишен прав
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
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В пятницу, 5 июня, около часа дня на дороге Кунгур - Насадка опрокинулся в кювет автомобиль «Шевроле Нива».

- По предварительным данным, 34-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением машиной, - сообщили в краевой полиции. - По факту автоаварии проводится проверка. Известно, что ранее водитель дважды лишался права управления за вождение в состоянии опьянения.

В результате ДТП водитель "Нивы" получил различные травмы и был госпитализирован, его 43-летний пассажир пострадал меньше, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Напомним, ранее в Перми на улице Дружбы прямо на ходу взорвался и загорелся автомобиль «Рено Логан». В нем находились водитель - мужчина и пассажир - женщина. Пострадавших отправили в больницу. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности автомобиля, на котором было установлено газовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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