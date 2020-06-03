В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:44:54+03:00

В салоне находились два человека

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В Перми около часа назад на улице Дружбы произошло ЧП. Прямо на ходу взорвался и загорелся автомобиль «Рено Логан». В нем находились водитель - мужчина и пассажир - женщина.

В машине находилось два человека.Фото: Василий Вахрин

Очевидцы случившего тут же вызвали пожарных и «скорую». Мужчину и женщину удалось вытащить из горящей машины, но они сильно пострадали. С ожогами 2 и 3 степени их доставили в больницу.

- Пострадали два человека, - сообщает служба скорой медицинской помощи Перми. - Мужчина, 58 лет, и женщина, 48 лет, получили серьезные ожоги пламенем. Госпитализированы в ожоговый центр ГБ им. Гринберга.

Салон автомобиля полностью выгорел, скорее всего в нем было установлено газовое оборудование.

В машине было установлено газовое оборудоание.Фото: Василий Вахрин

- Сотрудники МЧС ликвидировали горение, по предварительной информации возгорание произошло из-за неисправности автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. - Проводится проверка по факту произошедшего.

ЧП произошло на улице Дружбы.Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU