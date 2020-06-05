2020-06-05T11:08:41+03:00
Общество

В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 2 тысячи
Анна Маркова
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Общее число заболевших короновирусом в Прикамье перевалило за 2 тысячи.Общее число заболевших короновирусом в Прикамье перевалило за 2 тысячи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новые данные по заболевшим коронавирусом в Пермском крае сообщает Роспотребнадзор. СOVID-19 по прежнему продолжают выявлять десятками. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 49 человек. Таким образом общее число инфицированных в регионе составило 2011 человек.

19 человек проходят лечение в больницах, 28 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно.

- Ежесуточный прирост больных составил 2,5%, - говорят специалисты Росптребнадзора. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 4 июня - 1,14). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

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Из 47 новых инфицированных: 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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