В Пермском крае еще 49 человек заболели коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:08:41+03:00

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Новые данные по заболевшим коронавирусом в Пермском крае сообщает Роспотребнадзор. СOVID-19 по прежнему продолжают выявлять десятками. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 49 человек. Таким образом общее число инфицированных в регионе составило 2011 человек.

19 человек проходят лечение в больницах, 28 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно.

- Ежесуточный прирост больных составил 2,5%, - говорят специалисты Росптребнадзора. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 4 июня - 1,14). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

Из 47 новых инфицированных: 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU