В Пермском крае еще 55 пациентов выздоровели от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:38:59+03:00

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По данным Роспотребнадзора за минувшие сутки в Пермском крае 55 человек выписали из медучреждений после лечения коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 1173.

- На карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 2877, - сообщает ведомство.

Напомним, на утро 5 июня в Пермском крае выявлено 1962 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU