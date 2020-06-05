Коронавирус в Перми, последние новости на 5 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае: число заболевших на утро 5 июня составило 1962 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 51 человека. Из них 33 человека проходят лечение в больницах, 18 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Среди инфицированных - 20 мужчин, 27 женщин, 4 детей (4 девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1962, - прокомментировали статистику в краевом Минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 2,7 процента, - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на 4 июня составил 1,14 (на 3 июня - 1,24). Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии 00:00 00:00

В министерстве здравоохранения Пермского края вчера, 4 июня, сообщили также о смерти двух врачей от коронавируса.

- Одна из медиков работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая - в Городской клинической больницы №2 имени Ф.Х. Граля. Обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми, - рассказали в Минздраве. - У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.

По данным на утро 5 июня в Прикамье зафиксировано 63 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией. 26 жителей Пермского края скончались от COVID-19, в 37 случаях причиной смерти стал не коронавирус, но умершие были инфицированы.

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