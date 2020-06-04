Долги пермяков за отопление будут взысканы через суд

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:26:23+03:00

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Клиентам энергоснабжающих предприятий Пермского края, накопившим задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем за 3 платежных периода, в июне 2020 года будут направлены досудебные уведомления о взыскании долга. Во избежание судебных разбирательств энергетики рекомендуют клиентам проверить свой платежный статус и погасить имеющуюся задолженность.

На сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц за тепло и горячую воду достигла 3,8 млрд руб. В компании «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают, что всегда готовы пойти навстречу своим клиентам, однако те, кто целенаправленно игнорирует свою обязанность по оплате тепла и горячей воды, ставят под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону, поэтому к ним применяются самые строгие меры. По решению суда у должников могут быть арестованы денежные средства на банковских счетах, личное имущество, ограничено право на проведение сделок с недвижимостью.

Уточнить сумму долга, а также получить консультацию можно по телефонам расчетно-кассовых центров, указанным на квитанции. Также по вопросам погашения задолженности можно обратиться в call-центр по бесплатному телефону 8 (800) 700-10-32. Осуществить платежи удаленно возможно на сайтах расчетно-кассовых центров ПАО «Пермэнергосбыт», ОАО «КРЦ-Прикамье» и ВЦ «Инкомус», через мобильные приложения ваших банков. Оплату также можно провести в работающих отделениях банков, Почты России и РКЦ.

В компании также напоминают, что при оплате текущей квитанции до 30 июня клиенты получают возможность избавиться от пеней, накопившихся по долгам на 1 апреля 2020 года.

- Мы идем навстречу тем, кто по тем или иным причинам накопил задолженность, но готов к ее погашению. Со злостными неплательщиками будем взаимодействовать в судебном порядке, - напоминает Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU