В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человек
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю в регионе за минувшие сутки выявили еще 51 заболевших коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе опасной инфекцией заболели 1962 пермяка.
33 человека проходят лечение в больницах, 18 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Из 51 нового инфицированного - 20 мужчин, 27 женщин, 4 детей (4 девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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