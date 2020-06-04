2020-06-04T11:38:56+03:00
Общество

В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 51 человек

Всего в регионе опасной инфекцией заболели 1962 пермяка
Анна Маркова
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33 человека проходят лечение в больницах, 18 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.33 человека проходят лечение в больницах, 18 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю в регионе за минувшие сутки выявили еще 51 заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе опасной инфекцией заболели 1962 пермяка.

33 человека проходят лечение в больницах, 18 - изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 51 нового инфицированного - 20 мужчин, 27 женщин, 4 детей (4 девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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