В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще 41 человек
В Пермском крае за последние сутки выписали еще 41 пациента, которые лечились от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе коварный вирус смогли побороть 1118 человек.
На карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 2633 пермяка.
Напомним, на утро 4 июня в Пермском крае выявлено 1911 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.
"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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