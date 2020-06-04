2020-06-04T07:58:31+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровел еще 41 человек

Всего COVID-19 переболели уже 1118 человек
Анна Маркова
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На карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 2633 человека.На карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 2633 человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пермском крае за последние сутки выписали еще 41 пациента, которые лечились от коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе коварный вирус смогли побороть 1118 человек.

На карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 2633 пермяка.

Напомним, на утро 4 июня в Пермском крае выявлено 1911 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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