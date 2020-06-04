Стало известно, какие травмы получили люди в машине, которая взорвалась на ходу в Перми

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:46:19+03:00

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В автомобиле «Рено Логан», который взорвался в Перми 3 июня на улице Дружбы, пострадали два человека, 58-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Они сами смогли выбраться из горящего автомобиля, подоспевшая «Скорая» увезла их в ожоговый центр им. Гринберга. Медики зафиксировали у обоих ожог верхних дыхательных путей и 20% ожогов тела. Они продолжают лечение в медицинском учреждении.

Как рассказал источник «КП», причиной пожара специалисты назвали - неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства, обрыв топливного шланга.

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ИСТОЧНИК KP.RU