Стало известно, какие травмы получили люди в машине, которая взорвалась на ходу в Перми
В автомобиле «Рено Логан», который взорвался в Перми 3 июня на улице Дружбы, пострадали два человека, 58-летний мужчина и 48-летняя женщина.
Они сами смогли выбраться из горящего автомобиля, подоспевшая «Скорая» увезла их в ожоговый центр им. Гринберга. Медики зафиксировали у обоих ожог верхних дыхательных путей и 20% ожогов тела. Они продолжают лечение в медицинском учреждении.
Как рассказал источник «КП», причиной пожара специалисты назвали - неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства, обрыв топливного шланга.
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ИСТОЧНИК KP.RU