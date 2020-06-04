2020-06-04T08:23:47+03:00
Общество

Пополнение в Пермском зоопарке. Кабаны Пумба и Нуф впервые стали родителями

На свет появились сразу девять поросят [Фото]
Анна Маркова
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Маленьким поросяткам сейчас 2 недели. Фото: Пермский зоопарк.Маленьким поросяткам сейчас 2 недели. Фото: Пермский зоопарк.
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Радостное событие в Пермском зоопарке произошло 17 мая. Кабаны Пумба и Нуф впервые стали родителями.

- У Пумбы появилось аж девять милейших пятачков, - рассказали сотрудники зоопарка. - Детеныши кабана, как и домашней свиньи, называются поросятами.

Через полгода их полоски исчезнут и они станут однотонными. Фото: Пермский зоопарк.

Через полгода их полоски исчезнут и они станут однотонными. Фото: Пермский зоопарк.

У новорожденного кабанчика окраска каштановая со светло-желтыми продольными полосами: по пять на каждом боку и одна на хребте. Это отличный камуфляж, он делает малыша незаметным в густом подлеске.

Через полгода светлые полосы начинают темнеть и постепенно исчезают. Поросенок становится однотонно рыжим.

Фото: Пермский зоопарк.

Фото: Пермский зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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