Фиолетовый турако сбежал из пермского зоопарка, чтобы пообедать в ресторане

- ЧП произошло во время пересадки фиолетовых турако из зимнего вольера в летний, - говорит заведующая отделом птиц пермского зоопарка Галина Андреева. – Двухмесячный птенец жил в зимнем вольере вместе с родителями и братом. Когда их начали пересаживать в летнюю квартиру, от испуга он сжался и пролез сквозь ячейку.

Сутки беглец прыгал и летал по территории зоопарка. Сотрудники следили за ним и пытались поймать «на приманку»: высадили из вольера второго птенца, но беглец не среагировал на брата, воля была ему милей. Через день, прыгая по веткам, молодой турако выбрался на волю и «сделал ноги».

Сбежавшему птенцу фиолетового турако всего два месяца.

В зоопарке объявили «план перехват»: сообщили о беглеце в соцсетях. И если кто-то из пермяков увидит птичку с необычно яркой окраской, его попросили поймать ее и вернуть в родные пенаты. Смельчаку было обещано денежное вознаграждение.

- Мы очень надеялись, что птенец проголодается, его жизненный ресурс, а значит и активность, станет меньше и кто-то его подберет, - объясняют в зоопарке. – На второй день после побега мне начали звонить пермяки и сообщать, что видят птицу на улице Монастырской. Но просто так, когда он сидит бодрый на ветке, его поймать невозможно. Подходишь с сачком, он тут же улетает, причем, далеко. Этих птиц даже в вольере ловить целая проблема.

А спустя сутки выяснилась цель беглого турако: всеми силами он стремился попасть в ресторан грузинской кухни «Никала Пиросмани».

- Прекрасный теплый день, мы готовим и собираем заказы, как вдруг над нашим летником пролетела неизвестная птица, а потом стала прыгать по лавочкам и полу, - рассказывают в ресторане. - По размерам и цвету это явно был не голубь. Мы открыли интернет и нашли, что накануне из зоопарка сбежал фиолетовый турако, и поняли, что у нас появился шанс вернуть птичку домой.

Отважным героем, поймавшим редкую птицу, стал повар-шашлычник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/781728" frameborder="0"></iframe> Пермяки поймали сбежавшего из зоопарка фиолетового турако. Видео: ресторан Никала Пиросмани.

- Эмоции, которые мы испытали, пока ловили ее, передать невозможно, - говорят в ресторане. - Одновременно были страх не повредить и азарт поймать турако. А также чувство удовлетворенности и счастья, когда беднягу спасли!

В результате спецоперации пострадала лишь пара перышек. Пойманного птенца посадили в коробку и позвонили в зоопарк. За своим питомцем приехали ветврач и директор зоопарка. Когда речь пошла о вознаграждении, герой заявил, что добрые дела за деньги не делают. В итоге он получил в подарок бесплатное приглашение на посещение зоопарка для всей семьи.

- Путешествие Перми не сказалось на самочувствии турако, - говорят в зоопарке. - Он бодрый, похоже, все ему это очень понравилось. Вояж на свободе он пережил прекрасно.

НАША СПРАВКА

Фиолетовый турако обитает в высокоствольных лесах Западной Африки, ведет скрытный образ жизни в кронах деревьев. Размеры взрослой птицы 43 см. Она имеет красивые пурпурно-красные перья на крыльях, видимые только в полете. Питается фруктами, ягодами и почками различных деревьев и кустарников. Птицу предлагают купить в интернете за 45 - 65 тысяч рублей.

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