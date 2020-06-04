2020-06-04T06:42:02+03:00
Происшествия

«Напали, похитили и требовали выкуп». В Перми начался суд над главарем банды, которая требовала 12 млн рублей

Его обвиняют сразу по пяти статьям уголовного кодекса
Анна Маркова
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Один из участников банды вымогателей.Один из участников банды вымогателей.
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История словно из лихих 90-х произошла в Перми в 2019 году. Банда организовала похищение бизнесмена. Они требовали за его свободу 12 млн рублей.

Организатором преступления оказался подрядчик бизнесмена. Похищение он организовал, так как он не заплатил ему за работу.

Уголовное дело возбудили по статьям - «Похищение человека», «Вымогательство», «Разбой», «Незаконное хранение оружия», «Угон автомобиля».

Во время следствия обвиняемый заключил сделку со следствием и уголовное дело в отношении него сейчас рассматривают отдельно, а его подельников уже осудили на 10 и 8 лет колонии.

- После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщает Прокуратура Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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