«Требовали 12 миллионов». В Пермском крае похитили бизнесмена прямо во дворе его дома

В Свердловском районе Перми бизнесмен рано утром вышел из дома. Но прямо во дворе неизвестные мужчины напали на него, накинули ему на голову мешок и посадили в автомобиль. После чего увезли его в Кунгурский район и держали там связанным, в надежде получить за него выкуп.

- В отдел полиции Свердловского района г. Перми обратились сотрудники одного из коммерческих предприятий и сообщили, что им пришло SMS-сообщение о похищении их коллеги с требованием выкупа в размере 12 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили автомобиль подозреваемых. Его владелец – ранее судимый 52-летний мужчина был задержан. Он признался, что участвовал в похищении человека и выдал место, где держали предпринимателя.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и пермские полицейские освободили похищенного. И задержали двух человек, охранявших его.

Следственный отдел по Свердловскому району г. Пермь СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».

- Суд в отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметила Ирина Волк. - Расследование уголовного дела продолжается.