В Роспотбернадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу
В это воскресенье 7 июня православные отмечают один из важнейших православных праздников - Троицу. В этот день принято поминать усопших и ходить на кладбища. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, введенными в регионе из-за распространения коронавируса сделать этого не получится.
- Согласно указу главы региона, ограничения продлятся до 8 июня, - рассказали специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Поэтому пойти на кладбище пермяки пока не могут.
СПРАВКА «КП»
Троица - это праздник, который каждый год отмечается в воскресенье, через семь недель после Пасхи, в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.
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ИСТОЧНИК KP.RU