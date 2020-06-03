В Роспотбернадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:51:23+03:00

В Троицу кладбища в Прикамье будут закрыты для посещений. Фото: архив "КП"

В это воскресенье православные будут отмечать один из важнейших праздников

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В это воскресенье 7 июня православные отмечают один из важнейших православных праздников - Троицу. В этот день принято поминать усопших и ходить на кладбища. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, введенными в регионе из-за распространения коронавируса сделать этого не получится.

- Согласно указу главы региона, ограничения продлятся до 8 июня, - рассказали специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Поэтому пойти на кладбище пермяки пока не могут.

СПРАВКА «КП»

Троица - это праздник, который каждый год отмечается в воскресенье, через семь недель после Пасхи, в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

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ИСТОЧНИК KP.RU