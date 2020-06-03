2020-06-03T14:51:23+03:00
Общество

В Роспотбернадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу

В это воскресенье православные будут отмечать один из важнейших праздников
Анна Маркова
Поделиться:
В Троицу кладбища в Прикамье будут закрыты для посещений.В Троицу кладбища в Прикамье будут закрыты для посещений.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В это воскресенье 7 июня православные отмечают один из важнейших православных праздников - Троицу. В этот день принято поминать усопших и ходить на кладбища. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами, введенными в регионе из-за распространения коронавируса сделать этого не получится.

- Согласно указу главы региона, ограничения продлятся до 8 июня, - рассказали специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Поэтому пойти на кладбище пермяки пока не могут.

СПРАВКА «КП»

Троица - это праздник, который каждый год отмечается в воскресенье, через семь недель после Пасхи, в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Перми пройдет в режиме онлайн

В этот же день начнется ретроспектива концертов Дягилевского фестиваля (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае запустят все пригородные поезда, отмененные из-за коронавируса
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств в Прикамье на 12%
Проект «Азота» стал победителем Национального конкурса
В Пермском крае с 15 июня откроются налоговые инспекции
В Прикамье число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 35,7 процента
В Роспотбернадзоре рассказали, можно ли пермякам посещать кладбища в Троицу
Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду»: с 1 по 10 июня действует льготная цена на подписку
Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП
Видео, как в Перми горит машина, в салоне которой находились люди
В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми
Эпидемиолог рассказал, почему в Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом
В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 72 человек
12 июня в Перми начнется ретроспектива Дягилевского фестиваля
Все сразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте
День города в Перми пройдет в режиме онлайн
Аэропорт Перми снова отменяет рейсы из-за коронавируса