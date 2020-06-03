2020-06-03T10:36:39+03:00
Общество

День города в Перми пройдет в режиме онлайн

В этот же день начнется ретроспектива концертов Дягилевского фестиваля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фрагмент спектакля «Мюзикл-Мюзикл». Фото: «Театр-Театр».Фрагмент спектакля «Мюзикл-Мюзикл». Фото: «Театр-Театр».
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12 июня в Перми не будет массовых мероприятий - ни гуляний, ни карнавала. Как сообщил на заседании правительства Пермского края, министр культуры Вячеслав Торчинский, в этот день состоится акция «Спасибо врачам». Под окнами 11 крупных больниц Перми и края музыканты дадут получасовые концерты.

- Сегодня врачи, которые ведут борьбу с вирусом, являются героями, и концертные бригады таким образом выразят им нашу благодарность, - отметил министр куль туры. - Кроме того, эти концерты морально поддержат тех, кто оказался на больничной койке.

Также небольшие концерты состоятся на улицах и во дворах Перми. А на телебашне пройдет световая инсталляция.

Накануне праздника, 10 июня на улицах городов Прикамья будут раздавать ленточки триколора.

12 июня пройдет ряд онлайн-мероприятий. Впервые театр «У Моста» представит в виртуальном формате свою премьеру – спектакль «Термен». Спектакль «Мюзикл-Мюзикл» покажет «Театр-Театр». В этот же день начнется ретроспектива концертов Дягилевского фестиваля с 2012 по 2019 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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