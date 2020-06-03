2020-06-03T13:17:03+03:00
Происшествия

Видео, как в Перми горит машина, в салоне которой находились люди

Автомобиль полностью охвачен огнем
Анна Маркова
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Автомобиль взорвался и загорелся на улице Дружбы в Перми. Фото: скриншот видео.Автомобиль взорвался и загорелся на улице Дружбы в Перми. Фото: скриншот видео.
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В социальной сети появилось видео, как посреди проезжей части горит «Рено Логан». Очевидцы сняли на видео, как машина охвачена огнем, слышны хлопки, скорее всего лопаются шины. К месту с сиреной подъезжают спецслужбы.

Напомним, в Перми около 13.20 на улице Дружбы произошло ЧП. Прямо на ходу взорвался и загорелся автомобиль «Рено Логан». В нем находились 58-летний водитель - мужчина и 48-летняя пассажир - женщина.

В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми. Видео паблик "Подслушано Пермь".

Они серьезно пострадали с ожогами их доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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