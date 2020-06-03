В Пермском крае коронавирус подтвердился еще у 72 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:55:55+03:00

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В Прикамье растет общее число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 72 человек. Всего с начала пандемии заболевших уже 1911.

Один случай коронавирусной инфекции выявили посмертно.

Из 71 заболевшего за прошедшие 24 часа - 33 мужчины, 33 женщины, 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Младше 45 лет - 27 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU