Коронавирус в Перми, последние новости на 3 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Послдение новости о ситуации с коронавирусов в Перми и Пермском крае на утро 3 июня таковы: 1839 случаев заражения, 23 человека скончались, 1012 пациента выздоровели.

Из 57 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 21 человек проходит лечение в больницах, 36 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из новых инфицированных - 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 3,2%. Коэффициент распространения болезни на утро 3 июня составляет 1,44. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Среди всех выявленных случаев с начала пандемии коронавируса в Пермском крае заболело 953 женщины (в том числе 54 девочки до 14 лет, 231 женщина старше 65 лет) и 886 мужчин (в том числе 54 мальчика до 14 лет и 124 мужчин старше 65 лет).

Общая информация о ситуации с коронавирусом

Фото: covid19_permkrai

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