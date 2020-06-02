2020-06-02T21:25:06+03:00
Происшествия

В центре Перми мужчина покончил с собой

Трагедия произошла в Ленинском районе города
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Ленинском районе Перми во вторник, 2 июня. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, мужчина покончил с собой во дворе одного из домов по улице Профессора Дедюкина.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт ЧП.

- Мужчина старше среднего возраста найден погибшим. Видимых следов на насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки

Она упала на козырек магазина (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Перми мужчина покончил с собой
«Жители Прикамья гуляли по широколиственным лесам». Ученые Гёттингенского университета рассказали, каким был климат на заре нашей эры
Прокуратура потребовала от администрации Перми достроить сквер Победы
В МЧС предупредили садоводов и дачников о ночных заморозках в Прикамье до -2 градусов
В краевом оперштабе рассказали, из каких стран и городов в Прикамье «прибыл» COVID-19
В Минздраве рассказали, когда в Перми появится препарат, убивающий коронавирус
В Березниках у сотрудника больницы выявили коронавирус
«Искусство для отважных»
В Пермском крае детские лагеря объявили о закрытии первых смен
В Пермском крае 57 новых заболевших коронавирусом
«Если ситуация с автобусами не изменится, будем расторгать контракты». Глава Перми ответил на критику горожан по поводу автоперевозок
В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки
Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае
В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус
Участок улицы Краснополянской будет закрыт больше месяца
В Министерстве культуры Пермского края рассказали, когда откроются музеи, театры и зоопарк