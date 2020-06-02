В центре Перми мужчина покончил с собой

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в Ленинском районе Перми во вторник, 2 июня. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, мужчина покончил с собой во дворе одного из домов по улице Профессора Дедюкина.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт ЧП.

- Мужчина старше среднего возраста найден погибшим. Видимых следов на насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки

Она упала на козырек магазина (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU