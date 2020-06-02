В центре Перми мужчина покончил с собой
Трагедия произошла в Ленинском районе Перми во вторник, 2 июня. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, мужчина покончил с собой во дворе одного из домов по улице Профессора Дедюкина.
В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт ЧП.
- Мужчина старше среднего возраста найден погибшим. Видимых следов на насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU