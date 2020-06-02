2020-06-02T11:59:03+03:00
Общество

В Пермском крае детские лагеря объявили о закрытии первых смен

Часть из них приняли решения не отрываться совсем
Анна Маркова
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Первые смены в лагерях Пермского края начали отменять.Первые смены в лагерях Пермского края начали отменять.Фото: архив "КП"
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Затянувшийся в Пермском крае первый этап ограничительных мер в поставил под угрозу летний отдых детей в оздоровительных лагерях. Эпидемиологическая ситуация не позволила вовремя начать первые смены и принять детей. Эту информацию нам подтвердили в Ассоциации детских лагерей Пермского края.

По данным на 29 мая, июньская смена отменена в лагерях: «Сказка» (Березники), «Уральские самоцветы», «Сосновый бор», «Теремок», «Изумруд», «Орленок в Комете», «Чайка» (г. Чернушка), «Романтик» и в лагере «Имени С. Чекалина».

В лагерях «Лазаревские берега» и «Лесная поляна» отменены первая и вторая смена. Не состоятся летние смены в лагере «Чайка» (Соликамский район).

Не исключено, что сегодня, 2 июня такое решение примут еще часть лагерей Пермского края. Это будет зависеть от решения краевых властей, которые будут обсуждать вопрос летнего отдыха детей на оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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