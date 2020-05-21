Как этим летом будут работать детские оздоровительные лагеря в Пермском крае

На этой неделе на оперативном штабе Пермского края по коронавирусу обсуждали вопрос о датах заезда школьников в детские оздоровительные лагеря.

Глава Роспотребнадзора Виталий Костарев предложил подождать еще неделю, то есть дата открытия первой смены будет озвучена после 25 мая.

Предельно возможные даты начала оздоровительной кампании рассматриваются не позднее 9 июня. Если до этого старт не будет дан, тогда четыре полноценные 21-дневные смены в лагерях уже не состоятся. Первая смена будет сокращаться, а вместе с ней и бюджетная поддержка, то есть сертификаты предусмотрены на смены от 14 дней, тоже будут сокращены.

- Те родители, которые в принципе не хотят отправлять детей в лагерь могут написать заявление о возврате средств, - объясняет Валерий Долгих руководитель Ассоциации лагерей Пермского края. - У каждого лагеря свои правила возврата и они самостоятельно устанавливают возможные варианты. Лагерь вправе удержать средства на фактически понесенные затраты на создание места отдыха ребенка, или же вернуть полностью стоимость путевки. Есть вариант переноса путевки на 2, 3, 4 смену, или на следующий год или на осенне-весенне-зимние каникулы.

Деньги должны вернуть в течении месяца с момента подачи заявления.

- Все лагеря готовы, эпидемиологические заключения получены, со своей стороны лагеря полностью подготовились без поддержки бюджетных средств, - говорит Валерий Долгих. - Если до 9 июня первая смена не откроется, пойдет сокращение первой смены или ее отмена.

Чтобы обеспечить безопасность детей во время отдыха в лагерях в период распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае, на специальной комиссии, куда входили специалисты разных ведомств был принят комплекс мер.

Теперь родители не смогут навещать детей во время отдыха, территории лагеря для них будет закрыта. Или возможно будут созданы специальные условия, общения, например, за стеклом или в онлайн формате.

Концертов в лагере с приезжими артистами тоже не будет. У Детей будет ежедневный медосмотр. Сотрудники лагеря будут находится там вахтовым методом не менее двух недель.

Теперь заезд в лагерь детей будет разрозненный, массовых колонн автобусов не будет.

- Нововведение этого года - входной фильтр, - рассказал Валерий Долгих. - Сначала проверка документов, у ребенка должна быть справка об эпидемиологическом окружении, которую должен будет выдать педиатр. Она не будет выдана врачом, если ребенок был контактен или в окружении с больным коронавирусом менее 14 дней до заезда. Затем ребенка осмотрит медик, если все в порядке, его зачислят в отряд. Первые четыре дня в лагере не будет общих мероприятий, только отрядные дела.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЕВКУ

Чтобы вернуть деньги за путевку нужно собрать документы в двух экземплярах: заявление администрации лагеря на возврат денег, чек или другой платежный документ, подтверждающий оплату путевки, копию паспорта того, кто ее оплатил, копию свидетельства о рождении ребенка и банковские реквизиты, куда нужно перевести возвращенные средства.

Бумаги нужно отнести в администрацию лагеря и обязательно поставить штампы с датой и номером документа.

Если путевка была куплена в интернете, на сайте должен быть указан электронный адрес - пошлите письмо с требованием вернуть деньги и прикрепите к нему сканы всех перечисленных документов.

Если ребенок заболел и не может поехать по путевке

В таком случае вернуть часть денег за путевку тоже можно. Это разрешено 32-й статьей закона «О защите прав потребителей». Сумма выплат рассчитывается так же: стоимость путевки минус фактические расходы на организацию. То есть родителям можно вернут деньги за питание, медицинское обслуживание, работу педагогов и вожатых, а также проживание.