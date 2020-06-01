В Министерстве культуры Пермского края рассказали, когда откроются музеи, театры и зоопарк

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:55:00+03:00

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Министерство культуры Пермского края разработало методические рекомендации по возобновлению работы учреждений культуры региона.

- Рекомендации составлены на основании требований Роспотребнадзора по профилактике инфекционных болезней и в соответствии с определенным им комплексом мероприятий и показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер условиях эпидемического распространения COVID-19, - сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Открытие учреждений культуры будет происходить в 4 этапа и начнется, когда оперативный штаб объявит второй этап изменения режима самоизоляции на территории края.

На первом этапе учреждения культуры продолжат работать в дистанционном режиме.

На втором этапе Минкульт предлагает возобновить репетиционный процесс в театрах и концертных организациях, а также учебный процесс для обучающихся выпускных курсов творческих специальностей (музыкального и хореографического направления) с целью прохождению государственной итоговой аттестации, с возобновлением индивидуальных учебных занятий.

На третьем этапе планируется организация индивидуальных экскурсий для посетителей в государственных, муниципальных и частных музеях, открытие государственных и муниципальных библиотек в части работы читальных залов (без книговыдачи) и муниципального зоопарка.

На четвертом этапе предполагается снятие всех ограничений и полное возобновление работы всех учреждений культуры.

Сроки и установка этапа, на котором находится регион, принимаются на оперативном штабе по борьбе коронавирусом. Ближайшее заседание состоится 2 июня. Власти обсудят эпидобстановку и возможность дальнейшего снятия ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU