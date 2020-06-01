2020-06-01T20:12:34+03:00
Общество

Эколог Пермского политеха рассказала, действительно ли Пермь – самый «зеленый» город России

О том, что Пермь оказалась на первом месте по озелененности, стало известно после исследований ученых МГУ
Виктор Правдин
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Эколог ПНИПУ Лариса Рудакова. Фото: пресс-служба ПНИПУЭколог ПНИПУ Лариса Рудакова. Фото: пресс-служба ПНИПУ
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Науануне исследователи МГУ изучили, какие города России подходят для комфортной жизни и рекреации по наличию зелени. Пермь стала самым «зеленым» городом: доля озелененных территорий составила 73 процента от площади города (Москва оказалась на втором месте с 66 процентами).

Эколог ПНИПУ Лариса Рудакова рассказала, действительно ли в Перми такой высокий уровень насаждений и чем они полезны для промышленного города.

– То, что Пермь оказалась на первом месте по озелененности, – это очень неплохо для нашего города, учитывая наличие промышленных предприятий. Действительно, многие приезжие, оказываясь здесь, отмечают количество зеленых насаждений. Озеленение важно для создания комфортной, качественной и гармоничной городской среды. В тех районах, которые находятся в зоне промышленных предприятий, зеленые кварталы «принимают удар» на себя, снижая загазованность и запыленность воздуха. Наличие парков, скверов, лесов дает возможность качественного отдыха для людей: они могут кататься на лыжах и гулять, – рассказала заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук, профессор Лариса Рудакова.

Рудакова также замечает, что эстетику города определяют количество и качество зеленых насаждений. В частности, они могут скрыть визуальные недостатки города. Леса и насаждения формируют «зеленый пояс» вокруг промышленного города, который помогает поддерживать баланс между природой и деятельностью человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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