Синоптики рассказали, какой будет погода в июне в Пермском крае

Первый день лета в Пермском крае совсем не похож на летний - термометр показывает +7 за окном. Днем 1 июня в Перми будет максимум +10 градусов, облачно и влажно. Специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета подвели итоги мая, а также рассказали, какая погода нас ждет в июне.

По информации синоптиков, май 2020 года в Пермском крае оказался теплее нормы по югу и западу на 2°, по северу на 3°.

Согласно долгосрочному прогнозу модели CFS на июнь, в течение первого месяца лета ожидается перестройка погоды. Мощный антициклон обеспечит преобладание сухой погоды в течение месяца на всей Европейской территории. Температура воздуха в июне ожидается выше нормы на 1-3°.

В Пермском крае средняя температура июня ожидается выше нормы по югу на 0,5-1°, по северо-западу на 2°. При этом осадков прогнозируется существенно меньше нормы.

Первые дни июня будут холодными. Из-за плотной облачности даже дневная температура воздуха в Перми 1 июня может не превысить +10°. При этом продолжатся дожди, местами по западу края до 20 мм., а по югу края вероятны грозы, но будет гораздо теплее +15…+18°.

2 июня прояснения маловероятны. За счет этого и температура воздуха днем не выше +10…+13°. Наиболее холодной ожидается ночь на 3 июня, когда температура составит всего +1…+6°.

С 3 июня начнет усиливаться влияние антициклона, с 4 июня установится преимущественно малооблачная погода и температура воздуха начнет повышаться, днем до +15…+20°.

По предварительным прогнозам, антициклон над Уралом может стать долгоживущим и блокирующим. К выходным 6-7 июня можно ожидать повышение температуры до +20…+25° в дневные часы при сохранении малооблачной погоды.

Согласно прогнозу синоптиков, влияние блокирующего антициклона сохранится в течение второй недели июня. При этом осадков по-прежнему не ожидается, а температура продолжит расти, особенно по северу края.

В конце первой - начале второй декады вероятен период жаркой погоды с повышением температуры днем до +25…+30°, причем на севере будет теплее, чем по югу. Продолжительность этого периода пока не определена. Но согласно долгосрочному прогнозу, вторая неделя июня на севере края ожидается на 6-7° теплее нормы.

Во второй половине июня в Пермском крае ожидаемая температура воздуха в среднем близка к норме, а количество осадков по-прежнему меньше нормы.

- Если сравнивать с 2019 годом, нынешней июнь ожидается в Перми теплее как минимум на 2°, а также вероятно более сухим, - подытожили специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.