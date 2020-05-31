На трассе Пермь-Екатеринбруг произошла серьезная авария с грузовиками
Авария произошла в воскресенье, 31 мая, на трассе Пермь-Екатеринбург. В 8:40 в сторону Перми ехал КамАЗ с прицепом, за рулем большегруза находился житель Казахстана. По предварительной информации, на 36 километре трассы он нарушил безопасную дистанцию и врезался в автомобиль SCANIA с прицепом, за рулем которого находился житель Алтайского края.
- В результате ДТП пострадал 32-летний пассажир SCANIA. По факут аварии проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU