В Пермском крае молодой водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик

31 Май 2020 2020-05-31T14:02:11+03:00

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Авария произошла 31 мая на 153 километре автодорги Пермь- Березники. По предварительной информации, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не выдержал безопасное расстояние и врезался в грузовик MAN с прицепом.

- От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте, проводлится проврека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Смертеьное ДТП Пермском каре.

ИСТОЧНИК KP.RU