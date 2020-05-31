В Пермском крае молодой водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик
Авария произошла на 153 километре автодороги Пермь-Березники [видео]
Фото: screenshot видео паблика ЧП Березники
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Авария произошла 31 мая на 153 километре автодорги Пермь- Березники. По предварительной информации, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не выдержал безопасное расстояние и врезался в грузовик MAN с прицепом.
- От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте, проводлится проврека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Смертеьное ДТП Пермском каре.
ИСТОЧНИК KP.RU