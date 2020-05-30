На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП

30 Май 2020 2020-05-30T17:12:20+03:00

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- «Газель» лежит на боку, перед ней побитые Kia Sportage и Mazda, железо разбросано по всей дороге, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы аварии, произошедшей на Красавинском мосту в Перми 30 мая. – Рядом уже работают сотрудники ГИБДД, стоит машина «скорой помощи». Со стороны Закамска к месту аварии мчится пожарная машина.

Массовое ДТП произошло в Перми вечером 30 мая. Кадры с места аварии очевидцы публикуют в соцсетях. На записи видно, что рядом с иномарками стоят несколько человек в том числе женщина с маленьким ребенком на руках. У одного из мужчин перебинтована голова.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU