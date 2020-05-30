На Красавинском мосту в Перми произошло массовое ДТП
- «Газель» лежит на боку, перед ней побитые Kia Sportage и Mazda, железо разбросано по всей дороге, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы аварии, произошедшей на Красавинском мосту в Перми 30 мая. – Рядом уже работают сотрудники ГИБДД, стоит машина «скорой помощи». Со стороны Закамска к месту аварии мчится пожарная машина.
Массовое ДТП произошло в Перми вечером 30 мая. Кадры с места аварии очевидцы публикуют в соцсетях. На записи видно, что рядом с иномарками стоят несколько человек в том числе женщина с маленьким ребенком на руках. У одного из мужчин перебинтована голова.
На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU