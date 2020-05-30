2020-05-30T09:44:46+03:00
Происшествия

«Убил беременную жену и трехлетнего сына». Громкое уголовное дело ушло в суд в Пермском крае

29-летнему обвиняемому грозит длительный срок заключения
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Громкую криминальную историю, случившуюся в Пермском крае полгода назад, будут вскоре рассматривать в суде. На скамью подсудимых сядет 29-летний житель Лысьвы, который обвиняется в жестоком убийстве беременной жены и трехлетнего сына.

Чудовищное преступление он совершил из-за долга микрофинансовой организации, который он не смог выплатить. В семье были постоянные проблемы с деньгами, чтобы скрыться от кредиторов, глава семьи постоянно перевозил семью из одного населенного пункта в другой.

После преступления мужчина поджог дом, в котором они жили. Фото: Андрей МАТЛИН

После преступления мужчина поджог дом, в котором они жили.Фото: Андрей МАТЛИН

А 3 ноября он совершил убийство своей беременной жены и малолетнего сына, после чего ранил себя и поджог квартиру в частном доме, в которой они жили, но пожарные успели вытащить его из дома, а медики оказать квалифицированную помощь.

- Житель Прикамья обвиняется в «Убийстве малолетнего ребенка и беременной женщины», а также «Умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В ходе проведения следственных действий установлено и допрошено более 10 свидетелей, а всего в ходе следствия более 30 свидетелей. Назначено и проведено 16 судебных экспертиз. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

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По версии следствия, он зарезал их, а затем поджег дом, чтобы скрыть преступление[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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