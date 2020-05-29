В Пермском крае фельдшер заболела коронавирусом, работая в средствах индивидуальной защиты

29 Май 2020 2020-05-29T13:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В поликлинике в Березниках, которая находится по адресу: улица Ломоносова, 102, фельдшер заболела коронавирусом. 29 мая пришел ее анализ, который оказался положительным.

- Сегодня все приемы пациентов были приостановлены, поликлиника закрыта на санитарную обработку, - сообщили в пресс-службе «Краевой больницы им. Вагнера Е.А.» Березников. - У сотрудников, контактировавших с заболевшей, были взяты анализы. Завтра поликлиника будет работать в обычном режиме.

Теперь специалисты Роспотребнадзора проведут эпидрасследование, чтобы выявить источник заражения, ведь сотрудница следовала всем рекомендациям в работе и использовала средства индивидуальной защиты.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Пермском крае еще 47 человек выздоровели от коронавируса

На лечении находятся 615 пациентов (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU