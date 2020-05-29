В Пермском крае еще 47 человек выздоровели от коронавируса
По данным на 29 мая в Пермском крае за прошедшие сутки выписали 47 человек после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе 871
- На лечении находится 615 пациентов с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2625 человек, - сообщает ведомство.
Напомним, на утро 29 мая в Пермском крае выявлено 1539 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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