В Пермском крае еще 47 человек выздоровели от коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T08:28:36+03:00

Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе 871 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По данным на 29 мая в Пермском крае за прошедшие сутки выписали 47 человек после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе 871

- На лечении находится 615 пациентов с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2625 человек, - сообщает ведомство.

Напомним, на утро 29 мая в Пермском крае выявлено 1539 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU