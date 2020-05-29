Работники пермского «УРАЛХИМа» получили высокие награды

29 Май 2020 2020-05-29T11:57:08+03:00

Они внесли неоценимый вклад в развитие химической промышленности

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За заслуги перед химической промышленностью сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- В филиале «ПМУ» работает профессиональный коллектив, который год от года демонстрирует лучшую производительность труда в отрасли. Благодаря этому завод успешно выполняет производственную программу и реализует планы развития, - заявил Аверьянов.

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены двое работников. Начальник установки синтеза мочевины цеха №3 Сергей Лесников лично участвовал во многих значимых работах по развитию агрегата карбамида, включая замену реактора и оптимизацию работы различных позиций оборудования.

Ведущий инженер по теплохозяйству отдела главного энергетика Сергей Власов провел обследование пароконденсатной системы цехов №2 и №3 и замену вышедших из строя конденсатоотводчиков, что позволило существенно снизить потребление пара.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили три работника филиала «ПМУ». Машинист компрессорных установок цеха карбамида Сергей Коромыслов поучаствовал в монтаже большинства позиций нового оборудования цеха. Является одним из лучших наставников производственного обучения. Старший механик цеха аммиака Сергей Воробьев в 2019 году показал лучшие результаты работы: самый низкий уровень выхода из строя закреплённого за ним оборудования и полное выполнение месячных планов работ.

Мастер по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных средств производства аммиака Александр Ерыпалов принимал активное участие во внедрении новой микропроцессорной техники, является наставником.

Благодарственными письмами главы города Перми награждены два сотрудника филиала «ПМУ». Мастер ремонтно-механического производства Александр Пиликин – ведущий специалист в области ремонта и монтажа технологического оборудования – оперативно решает сложные задачи и добивается снижения сроков ремонта. Электромонтёр Владимир Афанасьев всегда старательно изучает вновь введенное оборудование и уже зарекомендовал себя как отличный наставник для молодых специалистов.

Благодарственное письмо председателя Пермской городской думы получил Константин Гаврилов, старший мастер цеха №6. Под его руководством работники участка переводили управление первой установки химподготовки сырья (УХПС-1) цеха №11 на распределённую систему управлениям DeltaV, а УХПС-2 – на контроллеры Modicon.

Профессиональный праздник День химика отмечается в России в последнее воскресенье мая. Однако чествование лучших работников филиала «ПМУ» в торжественной обстановке пройдет лишь после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU