Пермские медики получили 100 тысяч костюмов для работы с коронавирусом от благотворителей

29 Май 2020 2020-05-29T11:38:58+03:00

Пермские медики, работающие с коронавирусом, теперь надолго обеспечены средствами индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также они планирует передать 4 000 продуктовых наборов нуждающимся семьям

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Пермские медики, работающие с коронавирусом, теперь надолго обеспечены средствами индивидуальной защиты. На днях в Пермь привезли более 100 тысяч специальных костюмов, которые будут защищать медперсонал от опасной инфекции.

Это стало возможным благодаря пермскому Центру ГРАНИ и благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко при участии коалиции пермских некоммерческих организаций SOSеди.

Также в рамках программы «Фонд плюс регионы» планируется передать 4 000 продуктовых наборов нуждающимся семьям, 4 500 комплектов СИЗ и более 2 000 литров дезинфицирующих средств социальным учреждениям, НКО и волонтерам.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU