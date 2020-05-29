Пермские медики получили 100 тысяч костюмов для работы с коронавирусом от благотворителей
Пермские медики, работающие с коронавирусом, теперь надолго обеспечены средствами индивидуальной защиты. На днях в Пермь привезли более 100 тысяч специальных костюмов, которые будут защищать медперсонал от опасной инфекции.
Это стало возможным благодаря пермскому Центру ГРАНИ и благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко при участии коалиции пермских некоммерческих организаций SOSеди.
Также в рамках программы «Фонд плюс регионы» планируется передать 4 000 продуктовых наборов нуждающимся семьям, 4 500 комплектов СИЗ и более 2 000 литров дезинфицирующих средств социальным учреждениям, НКО и волонтерам.
"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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