В Пермском крае еще 47 человек заболели коронавирусом
Минздрав Пермского края сообщает обновленные данные по зараженным коронавирусом в регионе. За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 47 человек, в итоге на 29 мая в регионе 1586 пациентов с коронавирусом за все время пандемии. 25 человек госпитализировали в больницу, еще 19 на амбулаторном лечении дома. Еще три случая COVID-19 зафиксированы посмертно.
Из 44 новых инфицированных - 25 мужчин, 17 женщины, 2 ребенка. Младше 45 лет - 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет.
- У нее было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти, сообщает Минздрав региона.
"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
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ИСТОЧНИК KP.RU
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