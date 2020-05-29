2020-05-29T10:56:32+03:00
Общество

В Пермском крае еще 47 человек заболели коронавирусом

Всего в регионе опасной инфекцией с начала пандемии заражено 1586 человек
Анна Маркова
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29 мая в регионе 1586 пациентов с коронавирусом за все время пандемии.29 мая в регионе 1586 пациентов с коронавирусом за все время пандемии.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Минздрав Пермского края сообщает обновленные данные по зараженным коронавирусом в регионе. За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 47 человек, в итоге на 29 мая в регионе 1586 пациентов с коронавирусом за все время пандемии. 25 человек госпитализировали в больницу, еще 19 на амбулаторном лечении дома. Еще три случая COVID-19 зафиксированы посмертно.

Из 44 новых инфицированных - 25 мужчин, 17 женщины, 2 ребенка. Младше 45 лет - 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет.

- У нее было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти, сообщает Минздрав региона.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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