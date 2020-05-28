Вспышка коронавируса в Пермском крае: в Чусовской больнице обнаружили 22 зараженных
В Пермском крае в больнице Чусового массово заболели коронавирусом медики и пациенты. С 26 мая кардиологическое отделение закрыто на прием и выписку пациентов.
Тесты провели всего 36 пациентам и медикам, всех их первели на обсервацию. Предварительно положительные результаты (не подтвержденные в референс-лаборатории) выявлены у 22 человек, в том числе у трех сотрудников медучреждения. Все они госпитализированы в перепрофилированные медицинские учреждения края.
- 14 человек госпитализированы в перепрофилированное отделение ГБУЗ ПК «Больница Лысьвенского городского округа», 8 человек – в медучреждения Перми, - сообщает Роспортребнадзор по Пермскому краю. - Определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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