Вспышка коронавируса в Пермском крае: в Чусовской больнице обнаружили 22 зараженных

28 Май 2020 2020-05-28T15:37:51+03:00

По данным на 28 мая в Пермском крае выявлено 44 новых случая заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Пермском крае в больнице Чусового массово заболели коронавирусом медики и пациенты. С 26 мая кардиологическое отделение закрыто на прием и выписку пациентов.

Тесты провели всего 36 пациентам и медикам, всех их первели на обсервацию. Предварительно положительные результаты (не подтвержденные в референс-лаборатории) выявлены у 22 человек, в том числе у трех сотрудников медучреждения. Все они госпитализированы в перепрофилированные медицинские учреждения края.

- 14 человек госпитализированы в перепрофилированное отделение ГБУЗ ПК «Больница Лысьвенского городского округа», 8 человек – в медучреждения Перми, - сообщает Роспортребнадзор по Пермскому краю. - Определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU