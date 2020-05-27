«Птичку вернули в клетку». Улетевшего из Пермского зоопарка турако нашли

27 Май 2020 2020-05-27T21:33:19+03:00

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Радостная новость буквально прилетела из Пермского зоопарка. Нашлась птица турако, сбежавшая из клетки 26 мая. Сегодня вечером двое мужчина заметили необычную птицу совсем недалеко от зоопарка. Поймали ее, посадили в коробку и передали сотрудникам. Оказывается, все это время беглец далеко не улетал от своего дома, а был рядом.

«Турако вернулся домой. Птица в порядке и чувствует себя хорошо. Выражаем огромную благодарность неравнодушным жителям нашего города», - написали на странице социальной сети сотрудники зоопарка.

Турако летал на свободе чуть больш суток, а теперь снова вернулся в зоопарк. Фото: Пермский зоопарк.

Напомним, о пропаже редкой птицы 26 мая сообщили его сотрудники, которые попросили жителей города помочь найти турако за вознаграждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU