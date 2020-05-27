«Птичку вернули в клетку». Улетевшего из Пермского зоопарка турако нашли
Радостная новость буквально прилетела из Пермского зоопарка. Нашлась птица турако, сбежавшая из клетки 26 мая. Сегодня вечером двое мужчина заметили необычную птицу совсем недалеко от зоопарка. Поймали ее, посадили в коробку и передали сотрудникам. Оказывается, все это время беглец далеко не улетал от своего дома, а был рядом.
«Турако вернулся домой. Птица в порядке и чувствует себя хорошо. Выражаем огромную благодарность неравнодушным жителям нашего города», - написали на странице социальной сети сотрудники зоопарка.
Турако летал на свободе чуть больш суток, а теперь снова вернулся в зоопарк. Фото: Пермский зоопарк.
Напомним, о пропаже редкой птицы 26 мая сообщили его сотрудники, которые попросили жителей города помочь найти турако за вознаграждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU