«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
В пермском зоопарке ЧП – 26 мая сбежал из клетки и улетел в неизвестном направлении фиолетовый турако. Редкая птица теперь на воле, летает по городу, а сотрудники зоопарка очень переживают и объявили «план перехват».
- Огромная просьба, если вы вдруг увидите эту птицу, сообщите по телефону 8-909-104-64-95 заведующей отделом птиц Галине Кузьминичне Андреевой, - написали в группе пермского зоопарка ВКонтакте. - Если вы сможете поймать ее самостоятельно и вернуть нам, обещаем вознаграждение.
Правда, пока о сумме, положенной за возвращение беглеца в родные пенаты, ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU