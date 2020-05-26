«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка

26 Май 2020 2020-05-26T12:28:49+03:00

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В пермском зоопарке ЧП – 26 мая сбежал из клетки и улетел в неизвестном направлении фиолетовый турако. Редкая птица теперь на воле, летает по городу, а сотрудники зоопарка очень переживают и объявили «план перехват».

- Огромная просьба, если вы вдруг увидите эту птицу, сообщите по телефону 8-909-104-64-95 заведующей отделом птиц Галине Кузьминичне Андреевой, - написали в группе пермского зоопарка ВКонтакте. - Если вы сможете поймать ее самостоятельно и вернуть нам, обещаем вознаграждение.

Правда, пока о сумме, положенной за возвращение беглеца в родные пенаты, ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU