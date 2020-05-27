«Личности установили только с помощью генетических экспертиз». В Прикамье хладнокровно зарезали двух девушек

27 Май 2020 2020-05-27T19:17:52+03:00

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Жестокие преступление удалось раскрыть следователям Соликамска. В июле и октябре 2018 года местный житель убил двух молодых девушек. Он знакомился с ними в социальных сетях, назначал встречу на пустыре, а потом убивал, нанося множество ударов ножом. Добычей убийцы становились мобильные телефоны девушек.

Останки одной из них были найдены в декабре 2018 года, а второй в августе 2019 года. Более полугода следователи не могли выйти на преступника. Они проделали большую работу, чтобы выяснить, кто же причастен к этому преступлению. Были допрошены десятки свидетелей, проверены социальные сети и компьютеры жертв. Тогда следователи смогли вычислить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за хищения житель Соликамска.

- В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе сложных медико-криминалистических и молекулярно-генетических, по результатам которых были установлены личности погибших, - сообщает СУ СК по Пермскому краю. - Приговором суда преступник получил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU