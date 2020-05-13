В Перми мужчина зарубил топором спящего ребенка и его отца

13 Май 2020 2020-05-13T19:48:34+03:00

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Жестокое и ужасное по своему характеру преступление произошло в Кировском районе Перми еще в октябре 2019 года. 67-летний убийца жил в одной квартире со своим 11-летним племянником и его отцом. Ночью, когда все уснули он взял топор и зарубил своих родственников.

Следователи задержали мужчину и предъявили ему обвинение по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

- Задержанный нанес спящим мальчику и мужчине травмы несовместимые с жизнью, - сообщает СУ СК по Пермскому краю. – Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, он был невменяем и у него хроническое психическое расстройство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит принудительное психиатрическое лечение или пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU