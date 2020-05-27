2020-05-27T16:07:21+03:00
Общество

Стали известны даты ЕГЭ для пермских выпускников

В министерстве образования сформировали новый календарный план проведения госэкзамена
Анна Маркова
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Первый экзамен у пермских выпускников состоится 3 июля.Первый экзамен у пермских выпускников состоится 3 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Пермском крае сформирован новый календарный план проведения ЕГЭ в регионе. Объявлено, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Это будет своеобразной репетицией проведения ЕГЭ.

- Это позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на ЕГЭ, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Исходя из рекомендаций, следом за пробными экзаменами начнется этап непосредственной сдачи.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике,

6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку,

10 июля – по профильной математике,

13 июля – по истории и физике,

16 июля – по обществознанию и химии,

20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,

22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

В этом году будут усилены меры безопасности в экзаменационных пунктах. «Пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся - не менее 1,5 метра. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня. У всех на входе будут проверять температуру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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