2020-05-14T16:27:38+03:00
Общество

Министр образования Пермского края: ЕГЭ и выпускные проведем позже, а садики будем открывать постепенно

Раиса Кассина ответила на вопросы родителей и учителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Раиса Кассина рассказала об изменениях в пермском образовании из-за коронавирусаРаиса Кассина рассказала об изменениях в пермском образовании из-за коронавирусаФото: Андрей МАТЛИН
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На площадке «Комсомолки» прошел брифинг с участием министра образования Пермского края Раисы Кассиной, которая в прямом эфире ответила на вопросы педагогов, школьников и их родителей. Публикуем ответы на самые важные из них.

Про ОГЭ и ЕГЭ

- По решению Минпросвещения РФ ОГЭ в этом году отменены, оценки в аттестат девятиклассникам выставят по текущим отметкам за год. А поступление в техникумы и колледжи, как и всегда, будет проходить по конкурсу аттестатов.

- То есть возможности сдать экзамены и улучшить оценки не будет?

- Нет. ОГЭ отменены для всех.

- Когда пройдут ЕГЭ в одиннадцатых классах?

- Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Сложность в том, что ЕГЭ необходимо сдавать всем одиннадцатиклассникам страны одновременно. Учитывая, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в каждом регионе разная, нужно ждать более-менее стабильного периода.

К этому времени мы должны будем подготовиться: приготовить помещения, определить рассадку в аудиториях, обеспечить всех детей и педагогов масками, антисептиками и принять прочие меры предосторожности.

Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады

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- Есть вероятность, что экзамен также отменят?

- ЕГЭ будут сдавать те, кто собирается поступать в вузы. И надо будет сдавать только те экзамены, которые необходимы для поступления в выбранное высшее учебное заведение.Если, допустим, математика не требуется, ее сдавать не надо. Ребята, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, могут получить аттестат без сдачи ЕГЭ. Если ранее для этого было необходимо сдать обязательные экзамены - русский и базовую математику, то теперь в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

- Состоятся ли в этом году последние звонки?

- Сейчас что-то планировать сложно. Если у одиннацатиклассников возможно их провести после сдачи ЕГЭ, то в девятых классах аттестаты по итогам учебного года выдадут в конце июня. И лучше выдать их без особых торжеств, не в массовом порядке. Просто чтобы ребята, которым надо поступать в колледжи, могли их получить. А когда все успокоится, в июле-августе можно провести какие-то праздничные мероприятия. Хочется, чтобы этот день запомнился. Надеюсь, что к этому времени ситуация с коронавирусом уже разрешится.

Про детсады

- Когда заработают детские сады? И нужны ли будут медицинские справки для детей?

- Детсады работают, но в режиме дежурных групп. В один день все они не откроются. Будет постепенно увеличиваться количество дежурных групп по мере необходимости.

Совершенно однозначно: никаких справок не потребуется. Дети же были не на больничном, а на выходных днях. Справки приносят только те дети,которые впервые поступают в детсад. Все остальные приходят без справок.

- Планируется ли повторно выдавать продуктовые наборы для дошкольников?

- Школьникам мы продолжим выдавать продуктовые наборы раз в две недели до конца мая. Деньги на это уже были заложены в бюджете в рамках поддержки малообеспеченных семей.

О выдаче сухих пайков дошкольникам в апреле было принято личное решение главы Пермского края Дмитрия Махонина: выделить дополнительные деньги на продуктовые наборы для малообеспеченных детсадовцев. Выдаем один набор на месяц, но стоимость довольно большая - 1000 рублей. Сейчас принято решение - выдать ив мае, начнем со следующей недели. Муниципалитеты уже закупают продукты, комплектуют наборы.

Про детские лагеря

- Как планируется организовать работу летних лагерей при школах?

- В июне мы лагеря точно не откроем. До 15 июня об этом вообще говорить смысла нет. Потом - их надо подготовить, провести санобработку. С июля пришкольные лагеря будут работать, если, конечно, позволит обстановка.

Про выплаты учителям

- Как заплатят учителям за период дистанционного обучения?

- Мы полностью сохраняем заработную плату учителям и воспитателям, вне зависимости - работали они в этот период или нет, просто сидели дома или проводили занятия на дистанте. И не только педагогическим работникам, а всем сотрудникам школ. Но будут еще выделены дополнительные средства из резервного фонда на выплаты тем, кто работал в этот период.

- Как будет происходить поощрение учителям? Не получится, что кому-то дадут 20 тысяч, а кому-то - только три?

- Кому-то будет три, а кому-то двадцать. Мы специально сделали такой разбег, чтобы учитывать различные факторы: проводились ли онлайн-уроки, потому что очень тяжело работать в таком формате, а потом еще и собирать работы учеников, проверять их… Учителя работали сутками.

Кто-то использовал интернет-ресурсы, им будет другая доплата. И еще мы установили для учителей сельских школ специальные доплаты - если ты прямо ногами доходил до каждого ребенка, довозил им материалы, - на это также должно быть дополнительное поощрение.

Мы составили перечень критериев, и школы по ним подадут нам сведения.

В детских садах дополнительно поощрим тех педагогов, которые работали в дежурных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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